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الأحد، 10-04-2022 08:46 م

شهيدتان فلسطينيتان اليوم بنيران الاحتلال

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الوكيل الاخباري - استشهدت اليوم الأحد، سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذها عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية المحتلة .

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها “تبلغت باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، ولم تعرف هويتها حتى الآن”.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن “هذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم (الأحد) بعد شهيدة (في قرية) حوسان قرب بيت لحم، التي أطلق الاحتلال النار عليها واستشهدت متأثرة بإصابتها ونزيفها الحاد”.

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