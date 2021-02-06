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السبت، 06-02-2021 09:45 ص

مواصلة احتجاز الجثمان

شهيد برصاص الاحتلال برام الله

شها
من المصدر


الوكيل الإخباري - استمرت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، الجمعة، حيث ارتقى شهيد وأصيب شابان في عمليات إطلاق نار، فيما تواصلت عمليات الاقتحام والاعتقالات، وسجلت عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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وفي السياق، استشهد صباحاً الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.


وتواصل قوات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد بعد أن منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه.


من جانب آخر، أصيب فتى (17 عاما) بالرصاص الحي في اليد والقدم، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.
وأصيب الفتى برصاصتين استقرت واحدة في يده والأخرى في قدمه، وقام جنود الاحتلال باحتجازه قبل أن يفرج عنه لاحقا، ليتبين أيضا وجود آثار كدمات على وجهه.


المصدر : وفا 


 




 

 


 

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