شهيد برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم قلنديا

الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني، فجر اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

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وأعلنت مصادر طبية استشهاد الفلسطيني سمير عوني أصلان (45 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس.



وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال استهدفت الشهيد سمير أصلان بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا، فجر اليوم، ثم احتجزت جثمانه وهو ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.



وأفادت مصادر ، بأن عشرات الجنود المحمولين بجيبات عسكرية داخل مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الذين قذفوا القوات بالحجارة.

صفا