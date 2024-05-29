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الأربعاء، 29-05-2024 11:18 ص

شهيد وأكثر من 20 مصابا شرقي رفح جراء قصف الاحتلال

شهداء


الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة فلسطينيين في منطقة كف المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين بجروح.


وفي 6 أيار/ مايو الجاري، أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح، واحتلت في اليوم التالي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والمصابين من القطاع لتلقي العلاج في الخارج.


وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت إن مليون مواطن اضطروا إلى النزوح قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية، جراء العدوان والقصف العنيف على المدينة.


وأضافت أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.


 




 

 


 

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