شهيد وإصابات باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

الوكيل الإخباري-استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، صباح السبت، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب وصل وكالة "صفا"، باستشهاد شاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصابًا برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر، وإصابة 13 آخرين.



وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات إصابتان في البطن تتواجدان في غرف العمليات، وإصابة بشظية في الرأس، مشيرة إلى أن بقية الإصابات مستقرة.



وذكرت أن من بين المصابين شابة (19 عامًا) أصيبت برصاصة في البطن.

أما مراسل وكالة "صفا" فأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من أكثر من جهة، ونشرت قناصة في عديد الأماكن.



وبيّن المراسل أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية شارع "ديزنغوف"، التي أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.

وكالة صفا الفلسطينية

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