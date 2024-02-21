الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

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الأربعاء، 21-02-2024 09:28 ص

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

احتلال 9


الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.


وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" فلسطينيين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.


وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للفلسطيني محمد أبو جابر، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.


وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية فلسطينيين، وهم : عبد الرحمن نضال صبايا، فادي عصام صبايا، حاتم صبري مشارقة، توفيق محمد مراد، أدهم سمير أبو طبيخ، أدهم مطيع السعدي، والشقيقين فارس وعمران جابر الشلبي.


 




 

 


 

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