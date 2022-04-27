الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 27-04-2022 07:41 ص

شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال في جنين

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - استشهد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

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وقال مدير مستشفى ابن سينا جاني أبو جوخة لمراسلنا، إن الشاب مساد استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها.


ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلعت باتجاههم الأعيرة النارية.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

 

وفا


 




 

 


 

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