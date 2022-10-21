الجمعة 21-10-2022
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الجمعة، 21-10-2022 11:03 ص

شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مدينة جنين

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الوكيل الإخباري - استشهد الليلة، الشاب صلاح بريكي (19 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.


وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.


وباستشهاد الشاب بريكي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيداً (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.


بترا

 




 

 


 

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