شهيد ومصابان بقصف للاحتلال قرب ميناء غزة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال قرب ميناء غزة غرب المدينة.وأفادت مصادر ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا للفلسطينيين على شارع الرشيد قرب ميناء غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.كما قصف الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,202 فلسطيني، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.