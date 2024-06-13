الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فريق أردني يطلع على التجربة الهولندية والبلجيكية بصناعة الهيدروجين الأخضر

سرايا القدس: إصابات مباشرة بتفجير عبوات بآليات الاحتلال في جنين

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الأطباء الأردنية الأميركية

الأرصاد تتوقع أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة غداً ويوم عرفة

السفارة السويسرية والصليب الأحمر تسلطان الضوء على المبادئ الإنسانية

سلطة وادي الأردن تدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات في ظل ارتفاع الحرارة

الإفتاء: يجوز صيام يوم عرفة منفردا أو مع اليوم الذي سبقه

إصابة حاج اردني بسكتة دماغية

شهيد ومصابان بقصف للاحتلال قرب ميناء غزة

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الخميس، 13-06-2024 11:27 ص

شهيد ومصابان بقصف للاحتلال قرب ميناء غزة

AFP__20240427__34QD962__v1__HighRes__PalestinianIsraelConflict.jpg-90ca5e3a-5ed4-4d63-a88d-21dce6814066


الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخران، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال قرب ميناء غزة غرب المدينة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا للفلسطينيين على شارع الرشيد قرب ميناء غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,202 فلسطيني، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سرايا 2

سرايا القدس: إصابات مباشرة بتفجير عبوات بآليات الاحتلال في جنين

kl

تعليق الدراسة في إسرائيل للمطالبة بتبادل الأسرى

2023_11_1_20_58_39_885

اعلام عبري : دوي 3 انفجارات في حيفا ومحيطها

الدويري

الدويري: لهذه الأسباب تصر المقاومة على انسحاب الاحتلال من نتساريم ورفح

طط

متظاهرون رافضون للحرب على غزة يعتصمون بجامعة كاليفورنيا

9

سطو مسلح على منزل ومحل ذهب في طولكرم

أخبار متعلقة
6WAl87ZF8Gb751M7YgIA1pACHqqVu4ItampOUY76

37124 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

شهداء٢

4 شهداء و14 مصابا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

قصف-1710668776

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

akhras-1698578635-780x470

36479 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

170410033929281700

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35709 منذ 7 اكتوبر

01073381369780261825788288123467

5 شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال لوسط رفح