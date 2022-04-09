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السبت، 09-04-2022 10:22 ص

شهيد و5إصابات باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

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الوكيل الإخباري-استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، صباح السبت، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب وصل وكالة "صفا"، باستشهاد شاب وصل مستشفى جنين الحكومي في فلسطين مصابًا برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر، وإصابة خمسة آخرين.


أما مراسل وكالة "صفا" فأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من أكثر من جهة، ونشرت قناصة في عديد الأماكن.


وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية شارع "ديزنغوف"، التي أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.


وأشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في شوارع المخيم.

 

وكالة صفا الفلسطينية

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