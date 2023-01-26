شهيد و7 إصابات خلال اقتحام مخيم جنين

الوكيل الإخباري -استشهد شاب، وأصيب 7 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 عاما، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.



وأضافت الصحة أنه تم وصول 7 إصابات برصاص الاحتلال مستشفى ابن سينا التخصصي، وجنين الحكومي، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.



وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الاسعاف والصحفيين من دخوله، واستهدفت مركبة إسعاف بشكل مباشر.









وفا