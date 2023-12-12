صائدة "ميركافا" و"النمر".. ما هي قدرات سلاح حماس "شواظ"؟

الوكيل الإخباري - برز اسم عبوة "شواظ" فلسطينية الصنع، التي تمتلكها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال الأيام الماضية بعد استخدامها بفعالية ضد الدبابات الإسرائيلية والآليات العسكرية المتوغلة في غزة.



وأشار الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في تسجيل صوتي، أول أمس الأحد، إلى عبوة "شواظ" التي استخدمت في محاور القتال ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية أو القوات التي توغلت في محاور جديدة، في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

اضافة اعلان



ما هي مزايا "شواظ"؟



• شواظ عبوة ناسفة يتم تصنيعها في غزة، مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد.



• خفيفة الوزن وسهلة النقل.



• لها قدرة تدميرية عالية مع قلة الأضرار الجانبية التي تسببها إذا قورنت بالعبوات الارتجالية.



• اختراقها للمدرعات لا يتأثر بوجود الدروع القفصية أو التفاعلية في تلك الآليات العسكرية.



• سهلة التصنيع وكلفتها قليلة ولا تحتاج إلى وقت كبير لتصنيعها.



• وضعها على جوانب الطريق ونقاط الاشتباك يدفع المركبات العسكرية المتوغلة إلى الإبطاء أو التوقف عن العمليات العسكرية.

وكانت النماذج الأولى من العبوة (شواظ -1) تحتوي على 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة شديدة الانفجار وتم تطوير هذه العبوات بسلسلة من العبوات الأخرى، حتى وصلت إلى النسخة رقم 7 التي تحتوي على ثلاثة كيلو ونصف من المواد المتفجرة شديدة الانفجار.





ما هي قدرات عبوة "شواظ"؟



• وفق المركز الفلسطيني للإعلام، فإن عبوة "شواظ" لها قدرات كبيرة على اختراق المركبات والدبابات.



• قادرة على اختراق الدروع الحديدية بسمك 38 سنتيمترا.



• تستطيع اختراق 200 ميليمتر من الفولاذ بالمركبات العسكرية.



• يتكوّن جهازها المتفجر من علبة تحتوي على مادة متفجرة ومغطاة ببطانة بشكل مخروطي، حيث تستهدف البطانة الهدف لأنها أضعف نقطة ينطلق منها الانفجار.



• الصفائح المعدنية بها تصنع عادة من النحاس وتخترق الهدف بينما تتحول العبوة إلى شكل يشبه السهم يسمح لها باختراق المركبات المدرعة.



• يصل وزن النسخة السابعة منها حوالي 3.5 كليوغرامات من المواد شديدة الانفجار.



• أثبتت فاعلية في اختراق دبابة ميركافا الإسرائيلية التي تعد ضمن أقوى الدبابات في العالم ومركبات النمر الإسرائيلية التي تعد أقوى عربات ناقلة الجند في العالم، والتصدي لهما في أثناء التوغل في غزة.



• تتمتع بدقة عالية عند إطلاقها من مسافة قريبة.

سكاي نيوز عربية