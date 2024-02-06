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الثلاثاء، 06-02-2024 02:03 م

صحة بغزة: الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر الطبي بلا طعام وهناك نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية .

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واضاف القدرة :" الاحتلال الإسرائيلي يشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مكثف والمولدات الكهربائية في المجمع  ستتوقف خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود"

 

واشار ان طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف"

 

وتابع القدرة ان الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

 

 




 

 


 

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