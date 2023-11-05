صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع ووصل إلى 9770 شهيداً، منهم 4800 طفلاً و2550 سيدة.



وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه ارتقى 175 من الكادر الصحي، كما دمر الاحتلال 31 سيارة إسعاف، واستهداف 110 مؤسسة صحية.



وقال إن الاحتلال نفذ 24 مجزرة خلال 24 ساعة ماضية، راح ضحيتها 243 شهيداً، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهير عرقي.

اضافة اعلان

وبيّن أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، مشيراً إلى تلقي 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.



وأضاف القدرة أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا، مؤكداً أنه ولليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر.



ونوه إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية.









