الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

الملك يدعو لفرض هدنة إنسانية بغزة خلال اتصال مع الرئيس القبرصي

الجمارك: ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية وسجائر إلكترونية

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية جراء العدوان على غزة

حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

الخصاونة لميقاتي: حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم

المواصفات والمقاييس: تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام الشهر الماضي

عاجل

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

الأحد، 05-11-2023 02:55 م

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

112023413488540434306


الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع ووصل إلى 9770 شهيداً، منهم 4800 طفلاً و2550 سيدة.

وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه ارتقى 175 من الكادر الصحي، كما دمر الاحتلال 31 سيارة إسعاف، واستهداف 110 مؤسسة صحية.

وقال إن الاحتلال نفذ 24 مجزرة خلال 24 ساعة ماضية، راح ضحيتها 243 شهيداً، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهير عرقي.

اضافة اعلان

 

وبيّن أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، مشيراً إلى تلقي  2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

وأضاف القدرة أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا، مؤكداً أنه ولليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر. 

ونوه إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

nykXs

هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

بسبب-حزب-الله-تقريرٌ-أميركي-يكشف-ما-فعلته-إسرائيل-في

حزب الله: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف طاقمها‎ ‎

خخخ

حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

القسام

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

9999

هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

أخبار متعلقة
fv3cfdwx0amfjeg-1683825460

الاحتلال يقصف منزلين وسط القطاع

9JWBA

قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس

88888

فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

اسعاف فلسطين

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

اسعاف ٢

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة