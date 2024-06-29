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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 37 و834 شهيدا

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السبت، 29-06-2024 12:07 م

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 37 و834 شهيدا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدا و86858 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ267 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.


ولفت النظر إلى أنه: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها" وفق الوزارة.


 




 

 


 

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