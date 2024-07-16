صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الثلاثاء، إلى 38713 شهيدا و89166 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.وقالت الوزارة، في اليوم الـ284 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و69 إصابة خلال 24 ساعة.وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والجوي والبحري على قطاع غزة.