الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

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الأحد، 14-07-2024 01:48 م

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

شهداء6


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 38584 شهيدا و88881 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ282 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا و400 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

 




 

 


 

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