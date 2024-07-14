صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 38584 شهيدا و88881 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ282 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيدا و400 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبينت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.