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الإثنين، 30-10-2023 01:38 م

صحة غزة: الاحتلال يمنع إدخال أي مواد طبية للمستشفيات

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة،  أشرف القدرة، الاثنين، إن الاحتلال ما زال يمنع إدخال أي مواد طبية لمستشفيات القطاع، ولم يصلهم أي شيء حتى الآن.

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وأضاف القدرة “نحن أمام مشهد يزداد سوءا نظرا لعنف القصف والتهديدات التي تعرضت لها مستشفيات القطاع”.


وأكد أنهم يواجهون أزمة كبيرة في انتشال الضحايا من تحت الركام، بسبب عدم امتلاكهم الإمكانيات من أجل ذلك.


وأوضح أن الاحتلال يزيد من وتيرة تهديداته للمستشفيات بقصف المواقع المحيطة لها.

 

وحذر من نوايا الاحتلال الإسرائيلي الخفية في استهداف مستشفى القدس بعد استمرار تركيزه على استهداف محيطه وإلحاق أضرار متعددة به.


 




 

 


 

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