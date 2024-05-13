الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 11:38 ص

صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية خلال ساعات

20231011203216anapicp-aa_ar_pho_gen-20231011232820-32377425-.h-730x438


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة  إن "المنظومة الصحية في القطاع قد تنهار خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات".

اضافة اعلان


وفي الوقت نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ومنذ يوم الثلاثاء السابع من شهر أيار الجاري، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أيار الجاري، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

واستمرار إغلاق معبر رفح وهو المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما أن مخزون الغذاء في غزة شارف على الانتهاء وفق المنظمات الأممية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال-طفل

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

204-055658-israel-gaza-war-netanyahu_700x400

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

22

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

main_image6641dfee7f171

إصابة 4 من جنود الاحتلال في الجليل الأعلى

pzJ3vGTgxg8src54CUp08z2ttblpUkcPzwSPSD5e

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في جباليا ورفح.. وتعلن إصابة وجرح عدد من جنود الاحتلال

493011

الشاباك يقر: فقدنا 10 من عناصرنا وفشلنا في توفير الغطاء الأمني لأحداث 7 أكتوبر

أخبار متعلقة
AA-20240511-34533882-34533865-CRISIS_OF_THE_HEALTH_SYSTEM_DUE_TO_FUEL_CONTINUES_IN_GAZA

بلدية النصيرات وسط غزة: نفاد الوقود خلال 48 ساعة ينذر بوقوع كوارث

٢

أوستن يبحث مع غالانت ملفات الحرب

256675

بلينكن : لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح

111

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

d_f66b84566bfca73b68d46903f2872bb4

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

القسام

بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام مساء الاثنين