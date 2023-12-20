صحة غزة تطالب بفتح تحقيق بمجزرة مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

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كما شددت على أن الجيش الإسرائيلي أخذ إفادة متوافقة مع روايته من مدير المستشفى أحمد الكحلوت تحت الترهيب والتعذيب.



وأكدت أن الأطفال بمستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام ممتدة انتهت بقصف المستشفى.



وانسحبت قوات الاحتلال من مستشفى كمال عدوان يوم السبت الماضي بعد حصار استمر 5 أيام، قاموا خلاله باعتقال نازحين ودهس خيمهم بالدبابات وهم فيها ودفنهم أحياء.





