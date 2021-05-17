الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 10:10 م

صحة غزة توقف خدمات فحص كورونا بسبب العدوان

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الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، توقف خدمات فحص فيروس (كورونا)، بسسبب تعطل المختبر المركزي، نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي.

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وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، د.يوسف ابو الريش، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للطواقم والمؤسسات الصحية والذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال الأساسية في القطاع يعتبر تأكيدا على رسالة القتل والاجرام التي ينتهجها المحتل.

 

وأكد بأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوزارة الصحة وعيادة الرمال، تسبب في إصابة عدد من الطواقم الطبية التي تعمل في المختبر المركزي والتطبيب عن بعد و"خدمة 103" بجراح مختلفة أحدها في الرأس.

 

وشدد أبو الريش على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لوزارة الصحة وعيادة الرمال، يتسبب في وقف تام لعمل المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

المصدر

 




 

 


 

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