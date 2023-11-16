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الخميس، 16-11-2023 11:35 ص

صحة غزة: مستشفى المعمداني عاجز عن إجراء العمليات

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة العمليات والطوارئ والخدمات الطبية في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أحمد اللوح، إن الطواقم الطبية في المستشفى أصبحت عاجزة عن إجراء العمليات الجراحية لمعظم المرضى جراء نقص المستلزمات وقلة الإمكانيات.

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وبحسب مصادر فلسطينية، أكد مدير إدارة العمليات بالمستشفى، في تصريح صحفي اليوم الخميس، :"يتم تقديم الإسعافات الأولية فقط للمرضى الذين يحتاجون لعمليات سريعة ويتركون للانتظار، حيث أن هناك قائمة طويلة جدا لمرضى يحتاجون لعمليات ولكن الإمكانيات في المستشفى لا تسمح بتنفيذها.


وأعرب عن خشيته من أن الطواقم الطبية لن تتمكن من تقديم الخدمات الصحية إذا استمر الوضع الحالي من حصار وقصف إسرائيلي.

 




 

 


 

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