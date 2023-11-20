الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

موعد نهاية المنخفض القبرصي الذي يؤثر على الاردن

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـ"ضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة"

70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

جولة لوزراء دول عربية وإسلامية لوقف الحرب في غزة

حماس تنفي التوصل لصفقة تبادل أسرى تبدأ اليوم

دبابات الاحتلال تتوغل باتجاه المستشفى الإندونيسي

عاجل

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

الإثنين، 20-11-2023 10:02 ص

صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

SoEYjq98sMha1t5FkrY3cDze85hrKVbScT74Zu9l


الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لشبكة الجزيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا حول المستشفى الإندونيسي، مثلما فعل سابقًا مع مجمع الشفاء.

اضافة اعلان

 

ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه كارثي، مشيرًا إلى تكثيف الهجمات الإسرائيلية على المستشفى.


وأكدت الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للجرحى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المستشفى تمامًا عن الخدمة.

 

يُشار إلى أن هناك نحو 700 شخص، بين طواقم طبية وجرحى، يتواجدون داخل المستشفى الإندونيسي، حيث يشهدون تصاعدًا في حدة الأزمة."


 




 

 


 

إقرأ ايضا
arrest-jm-1506403634

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

المستشفى-الاندونيسي

12 شهيداً من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

11

رئيس إندونيسيا يبلغ بايدن بـ"ضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة"

main_image655b063113640

70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال

1049640733

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة شمال غزة

461309

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
1-599

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

2

فيديو - مشاهد للحزام الناري الذي ينفذه طيران الاحتلال في محيط المستشفى الأندونيسي

252578

اول تعليق من حماس على استهداف محيط مستشفى الشفاء

2

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

F-l9PT5W0AAGkKu

فيديو- انقطاع تام للكهرباء في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد الوقود

3

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني