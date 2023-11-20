صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لشبكة الجزيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا حول المستشفى الإندونيسي، مثلما فعل سابقًا مع مجمع الشفاء.

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ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه كارثي، مشيرًا إلى تكثيف الهجمات الإسرائيلية على المستشفى.





وأكدت الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للجرحى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المستشفى تمامًا عن الخدمة.

يُشار إلى أن هناك نحو 700 شخص، بين طواقم طبية وجرحى، يتواجدون داخل المستشفى الإندونيسي، حيث يشهدون تصاعدًا في حدة الأزمة."



