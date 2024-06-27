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الخميس، 27-06-2024 01:25 م

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو لديه موقف جديد بشأن الدولة الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرح موقفا جديدا يتيح إحراز تقدم في عملية التطبيع مع السعودية، في الخطاب الذي سيدلي به أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي خلال زيارته لواشنطن الشهر المقبل.

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ونسبت الصحيفة لتقرير للقناة الـ13 الإسرائيلية الإخبارية قوله إن خطة نتنياهو الجديدة تتضمن صفقة لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى لإنهاء القتال في غزة، وحلا دبلوماسيا للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ومسارا نحو إقامة دولة فلسطينية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية.


غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض، في تصريح للصحيفة، ما ورد في تقرير القناة الـ13 قائلا إن نتنياهو "يعارض قيام دولة فلسطينية ولن يغير موقفه في خطابه أمام الكونغرس".


وفي نفس الوقت ترك مكتب نتنياهو مساحة للمناورة بتقديم دعم خطابي لعملية "غامضة" تفضي إلى زيادة الحكم الذاتي الفلسطيني دون إقامة دولة.


 




 

 


 

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