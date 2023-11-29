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اجتماع أمني إسرائيلي لمناقشة تمديد الهدنة في غزة

الأربعاء، 29-11-2023 11:18 م

صدمة في غزة.. العثور على جثامين أطفال خدّج متحللة في مستشفى أغلقه الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة الموقتة مع الاحتلال.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لوكالة فرانس برس، إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح مساء أمس الثلاثاء، حيث عثروا على 5 أطفال خُدّج "متحللين جزئيا" بعد أن تركتهم قوات الاحتلال ومنع الجنود العائلات من الاقتراب من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على الأمر عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا في قسم الخداج خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 8 منهم توفوا؛ بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، فيما جرى إجلاء 31 منهم، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

 




 

 


 

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