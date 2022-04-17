الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

مصدر حكومي: صرف رواتب نيسان الجاري في موعدها المحدد

نحو 148 ألف مدين مطلوب للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان

وزير العمل: إدماج قطاعات جديدة بالتدريب المهني

الأردن يحذر من استمرار إسرائيل في خطواتها المُستهدِفة في المسجد الأقصى

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

هل ترى نقطة على الجبل أم لا؟..ذعر في تيك توك بسبب فيديو

7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

الأحد، 17-04-2022 01:21 م

صمود المرابطين أفشل إدخال "القرابين" للأقصى

2AbpI


الوكيل الإخباري-أفشل صمود المرابطين والمعتكفين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى المبارك حتى اللحظة، مخطط الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين إدخال "قرابين الفصح" للمسجد، رغم عمليات القمع والاعتداء والتنكيل التي تعرضوا لها إثر اقتحام المسجد.

اضافة اعلان


وصباح الأحد، أغلق المرابطون مسار المقتحمين في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى بالمخلفات والردم الذي يمنع قوات الاحتلال إخراجه من المسجد، ما أجبرها على تأخير اقتحامات المستوطنين لمدة نصف ساعة.


ومنع المرابطون، المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى أو التوقف أثناء الاقتحام، مع اتخاذ مسار أسرع وأقصر من مسارهم المعتاد.


وانتظر المتطرفون دورهم أمام جسر المغاربة، تمهيدًا لاقتحام الأقصى، بعدما أمنت القوات الخاصة لهم طريقًا بديلًا عن طريقهم المعتاد في الساحة الشرقية، والذي أغلقه المرابطون تمامًا.

 

صفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
IfoKu

إصابة عشرات العمال بالاختناق واعتقال شاب جنوب غرب جنين

ef2a3317d5a95bb16b14d23829580f14

إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة في بلدة تقوع

05118150121765183704721771233367

الاحتلال يطلق النار شرق قطاع غزة

gv5u8

فلسطين تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

thumbs_b_c_b8650f43ad7a0deb41d51686c4337161

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على دخول المسجد الأقصى فجراً

20190602080844afpp-afp_1h61sl.h-411-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

أخبار متعلقة
ققق

إصابات واعتقالات بين صفوف المصلين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

ط

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم

225-jpg-38476287341616044

مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون عدة احياء في القدس

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"