الإثنين 06-11-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

الصفدي يبحث مع بوريل تكثيف جهود وقف الحرب

الفيصلي يثأر لهزيمته أمام السد ويحرز انتصاره الأول في أبطال آسيا

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الفايز للعرب: لا أقول اقطعوا الغاز بل قوموا ببعض الأمور

أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة

عاجل

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

الإثنين، 06-11-2023 10:53 م

صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

٨


الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق دخول صاروخ "أقصى 1" متوسط المدى الخدمة حيث استهدفت به لأول مرة قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

اضافة اعلان


وقالت المقاومة في بيانها: "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" الخدمة، حيث جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها، والله غالب على أمره".


وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.


وأضاف: "إنهم يتعرضون باستمرار لقصف مدفعي ولهجمات بطائرات مسيرة أيضا. لقد تكبد الجيش الأمريكي خسائر بشرية، لكنهم لا يكشفون عنها".

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

إقرأ ايضا
20230213064923

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

654930774236045d4f693e7b

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

ذ

جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

65490fe34236045fb874832c

الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل

٧

أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة

WhatsApp Image 2023-11-06 at 6.47.50 PM

هجوم عنيف من الأزهر على إسرائيل

أخبار متعلقة
44

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

0

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

ممممممممم

الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

طط

استشهاد فلسطيني اقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل

6

شاهد - فلسطيني يقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل

ة

الاحتلال يكشف هويات 11 ضابط كبير قتلوا في معارك الغلاف