صور ومقاطع فيديو تشعل تويتر بعد عرض ' ما خفي أعظم '

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم " ما خفي أعظم " عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول النشطاء لمقاطع من برنامج ما خفي أعظم ،وذلك بعد عرض حلقة جديدة منه أمس الأحد عبر قناة الجزيرة للمقدم تامر مسحال.

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وتفاعل النشطاء عبر تويتر،اليوم الإثنين، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع مقطع صوتي حصري لأحد جنود الاحتلال المأسور لدى كتائب القسام في قطاع غزة.



ونشروا صورا وقصصا عن الأسير السابق جلعاد شاليط وذلك بعد ما نشر البرنامج تفاصيل عنه عندما كان مأسور في غزة.



وتم إطلاق سراح جلعاد شاليط في 18 أكتوبر 2011 وتسليمه إلى قوات الاحتلال مقابل 1027 أسير و أسيرة من الفلسطينيين.



ويعد برنامج " ما خفي أعظم " استقصائي، يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم، و يتتبع خيوطها وتفاصيلها ويسعى لكشف نتائج جديدة بأسلوب تحقيقي ميداني، ويتابع الأشخاص المرتبطين بالقضية مستعينا بأساليب التصوير السري و مواجهة المعنيين أمام الكاميرا.

لما اسرائيل أكثر من مرة تعترف أن حم١س نجحت يعني اسرائيل فشلت يعني انهزمت يعني اصبح الاعتراف بالهزيمة عندهم أسهل من شربة الماء، تأكد أنو نهايتهم قربت بإذن الله ✋🙏 #ما_خفي_اعظم June 7, 2021

قد يكون من أساليب إحياء قضيتنا والتعرف على رجال أرعبوا كيانا كاملًا وهم تحت الأنفاق #ما_خفي_اعظم June 7, 2021