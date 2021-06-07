صور ومقاطع فيديو تشعل تويتر بعد عرض ' ما خفي أعظم '

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم " ما خفي أعظم " عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول النشطاء لمقاطع من برنامج ما خفي أعظم ،وذلك بعد عرض حلقة جديدة منه أمس الأحد عبر قناة الجزيرة للمقدم تامر مسحال.
وتفاعل النشطاء عبر تويتر،اليوم الإثنين، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع مقطع صوتي حصري لأحد جنود الاحتلال المأسور لدى كتائب القسام في قطاع غزة.
ونشروا صورا وقصصا عن الأسير السابق جلعاد شاليط وذلك بعد ما نشر البرنامج تفاصيل عنه عندما كان مأسور في غزة.
وتم إطلاق سراح جلعاد شاليط في 18 أكتوبر 2011 وتسليمه إلى قوات الاحتلال مقابل 1027 أسير و أسيرة من الفلسطينيين.
ويعد برنامج " ما خفي أعظم " استقصائي، يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم، و يتتبع خيوطها وتفاصيلها ويسعى لكشف نتائج جديدة بأسلوب تحقيقي ميداني، ويتابع الأشخاص المرتبطين بالقضية مستعينا بأساليب التصوير السري و مواجهة المعنيين أمام الكاميرا.
And then come and say that Hamas is the terror bitches?#Hamas #ما_خفي_اعظم https://t.co/dHsnH2Y3xo— #SaveSheikhJarrah🇵🇸 (@AlaaEied) June 7, 2021
صباح الخير لكل أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي..#ما_خفي_اعظم— ايمان حاتم الشنطي Eman Shanti (@EmanElshanti) June 7, 2021
لما اسرائيل أكثر من مرة تعترف أن حم١س نجحت يعني اسرائيل فشلت يعني انهزمت يعني اصبح الاعتراف بالهزيمة عندهم أسهل من شربة الماء، تأكد أنو نهايتهم قربت بإذن الله ✋🙏#ما_خفي_اعظم— Mahmoud Nassar 🇵🇸✌️ (@Mahmoud59724512) June 7, 2021
⭕⭕ #ما_خفي_أعظم يحرج #إسرائيل التي وصفت التسجيل الصوتي لاحد جنودها بالحرب النفسية— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 7, 2021
التفاصيل 👇👇👇https://t.co/KPj0Gp4oAH
قد يكون من أساليب إحياء قضيتنا والتعرف على رجال أرعبوا كيانا كاملًا وهم تحت الأنفاق #ما_خفي_اعظم— أَروى (@__Arwa93) June 7, 2021
حنكررها كتير لسا #ما_خفي_اعظم 😍— نُور |👑 (@Nourrsharaf) June 7, 2021
الاندومي 😊— معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) June 7, 2021
الصورة الأعلى تداولًا بين النشطاء الفلسطينيين
و #ما_خفي_اعظم .. pic.twitter.com/wO0jrNh5PB
مشاهد تعرض لأول مرة لمنفذي عملية الوهم المتبدد في النفق قبيل تنفيذ العملية وأسفل الموقع العسكري مباشرة#في_قبضة_المقاومة #ما_خفي_أعظم #فلسطين #غزة #Palestine #gaza pic.twitter.com/FSpJRfyFuF— محمد أحمد (@mohd_ahmed_1997) June 7, 2021
لو ف نسخة ثانية لقطاع غزة بفلسطين كان شو حال الصهاينة ✌#ما_خفي_اعظم— Hala 🇵🇸 (@queen89_ah) June 7, 2021
June 7, 2021