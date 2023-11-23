الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 03:18 م

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

ح


الوكيل الاخباري - وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، بمثابة النعمة للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء.

اضافة اعلان


وأشار ريتر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الهدنة ستسمح بتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية وتهدئة الصراع.


مضيفا، بالقول: "وقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر، تم الاتفاق عليه بشكل متبادل بين الطرفين، ولا ينبغي لأحد أن ينخدع بالاعتقاد أن هذا كان أقل من مجرد انتصار لحماس، فقد اتخذت إسرائيل موقفا عدوانيا للغاية مفاده أنها، نظرًا لهدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس كمنظمة، فإنها لن توافق على وقف إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب قوله.


وأردف بالقول: "إن توقيع إسرائيل على وقف إطلاق النار يشكل الإشارة الأكيدة حتى الآن إلى أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بهجومها على حماس".


وأشار ريتر إلى أنه "لا ينبغي لهذه النتيجة أن تكون مفاجأة لأحد، فعندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، شرعت في تنفيذ خطة كانت في طور الإعداد منذ سنوات. إن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، الذي كان واضحًا في عملية حماس، أكد حقيقة أن الحركة كانت تدرس الاستخبارات الإسرائيلية والقوات العسكرية المصطفة ضدها، وتكشف عن نقاط الضعف التي تم استغلالها فيما بعد".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

20201015_settlers_cut_down_300_olive_trees_in_al_jabah_hebron_district

مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

قسام

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

تنزيل (1)

الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

ز

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

القسام 2

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أخبار متعلقة
hazem

بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس "خطوة حاسمة"

634891924863390000

الصين ترحب باتفاق الهدنة المؤقتة في غزة

653936654236046823092f24

الخارجية الإسرائيلية ترد على تصريحات أردوغان بشأن "حماس"

20210522165514anapicp-aa_ar_pho_gen-20210522193126-24622539-730x438-1

محلل أميركي: الغزو البري لن يقضي على المقاومة

ك

أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحرر أرضها وشعبها

ظظظ

"بسبب تصريحاته".. إسرائيل تشن هجوما شرسا على غوتيريش