الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

غرام الذهب 21 يسجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الاردن

الوطني للأمن السيبراني: تسريب بيانات 4251 حساب لموظفي القطاع الحكومي في الأردن

السيسي لبايدن: لم ولن نسمح بالتهجير

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لقطاع غزة فجرا

سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ 90 دولاراً للبرميل

عاجل

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

الإثنين، 30-10-2023 08:03 ص

طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مخيم جنين

ططط


الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة في مخيم جنين.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال التي مازالت تقتحم مدينة جنين ومخيمها، أطلق طائرات مسيرة في سماء مخيم جنين، وأطلقت عددا من الصواريخ على منازل الفلسطينيين والشوارع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.


وأضاف أن الطائرات المسيرة استهلت قصفها في ساعات الفجر الأولى، بإطلاق صاروخ على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.


يشار إلى أن أربعة شهداء قد ارتقوا حتى إعداد الخبر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول اقتحام المخيم بالقوة.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
397305532_895776791911050_1409345430586957930_n

السيسي لبايدن: لم ولن نسمح بالتهجير

0000

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

ز

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لقطاع غزة فجرا

1

هل ستُرسل واشنطن قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟

ووو

سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

ظ

الاحتلال يزعم توسيع عملياته البرية في غزة والمقاومة تتصدى

أخبار متعلقة
اسعاف ففف

4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

تنزيل

الاحتلال يعتدي على مزارعين في جنين

احتلال 10

الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

احتلال 999

مواجهات مع الاحتلال في جنين

احتلال 5

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

احتلال٢

الاحتلال يقتحم طولكرم ويشن حملة مداهمات في الضفة