طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مخيم جنين

الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة في مخيم جنين.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال التي مازالت تقتحم مدينة جنين ومخيمها، أطلق طائرات مسيرة في سماء مخيم جنين، وأطلقت عددا من الصواريخ على منازل الفلسطينيين والشوارع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.



وأضاف أن الطائرات المسيرة استهلت قصفها في ساعات الفجر الأولى، بإطلاق صاروخ على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.



يشار إلى أن أربعة شهداء قد ارتقوا حتى إعداد الخبر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول اقتحام المخيم بالقوة.



وفا

