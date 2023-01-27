طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 15 صاروخا على موقع في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين.



وتسبب القصف الإسرائيلي بانقطاع التيار الكهربائي عن وسط القطاع، وبات الفلسطينيين في ظلام دامس.



وقصفت طائرات الاحتلال موقعا جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، كما قصفت موقعا آخر شمال القطاع بعدة صواريخ.



وتسبب القصف الصاروخي الإسرائيلي بحالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.



ويأتي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة، تسعة منهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وفا