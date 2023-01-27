الجمعة 27-01-2023
الوكيل الاخباري

أسعار النفط ترتفع عالميا

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الجمعة 27-1-2023

امسيه شعرية اردنية مصرية على هامش فاعليات معرض القاهرة للكتاب

المصري : الاعتداء على جنين بعد يوم من زيارة نتنياهو خطوة لئيمة

مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي بالكرك

قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

الجمعة، 27-01-2023 09:28 ص

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

غزة


الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 15 صاروخا على موقع في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين.


وتسبب القصف الإسرائيلي بانقطاع التيار الكهربائي عن وسط القطاع، وبات الفلسطينيين في ظلام دامس.


وقصفت طائرات الاحتلال موقعا جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، كما قصفت موقعا آخر شمال القطاع بعدة صواريخ.


وتسبب القصف الصاروخي الإسرائيلي بحالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.


ويأتي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة، تسعة منهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

www

مسؤول فلسطيني : القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة

1587728410-1107-4

الأسير محمد غوادرة من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

396926_36_1674741139

4 إصابات بالرصاص إحداها خطيرة في مواجهات شمال البيرة

resize (1)

إصابتان برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات شرق قلقيلية

523aab8a21a663884324a13daf55e050

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على غزة العام الماضي

أخبار متعلقة
99999

غزة: الاحتلال يتوغل في دير البلح

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة

ط

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق خانيونس

احتلال 9

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

احتلال9

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب غزة

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم