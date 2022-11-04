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الجمعة، 04-11-2022 09:39 ص

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة وسط غزة

ان


الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، موقعا للمقاومة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد كبير من الصواريخ موقعا للمقاومة، حيث سمع دوي انفجارات شديدة ومتتالية، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وتضرر العديد من المنازل المجاورة للموقع جراء القصف، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات بالمكان.


وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الغارة جاءت ردًا على قيام فلسطينيين بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية مساء الخميس.


من جانبها، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في تصريح صباح الجمعة: "أقدم الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على استهداف موقع "الكتيبة 13" التابع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران المعادي".


من ناحيته قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

 

بترا


 




 

 


 

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