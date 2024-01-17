طائرة مسيرة تقصف مركبة قرب مخيم بلاطة بنابلس

الوكيل الاخباري - قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، مركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وافادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.



وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم اسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم بلاطة شرقي نابلس، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

