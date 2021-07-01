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الخميس، 01-07-2021 01:02 م

طعن جندي إسرائيلي شمال الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أن فلسطينيا طعن أحد جنوده في الضفة الغربية المحتلة قبل أن يلوذ بالفرار، وتغلق سلطات الاحتلال عددا من البلدات الفلسطينية في إطار البحث عنه.

وأوضح جيش الاحتلال، أن مدنيا أصيب بجروح سببتها شظايا بعد أن أطلق جنود النيران صوب المهاجم أثناء فراره. ونقل الجندي والمدني الجريح إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، وفق ما ذكر جيش الاحتلال الذي أشار إلى أن الجندي كان يرتدي الملابس العسكرية.

وأغلق جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عددا من البلدات الفلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعوى البحث عن منفذ عملية طعن.

وقالت مصادر إعلام تركية، إن جيش الاحتلال أغلق بلدات بورين، وعصيرة الجنوبية، وعورتا، ومدخل مدينة نابلس الجنوبي، بالحواجز العسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها.

وأضافت المصادر، أن مستوطنين رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، مما أدى لتكسير نوافذ عدد من المركبات،

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المصدر: الجزيرة

 




 

 


 

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