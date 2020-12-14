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الإثنين، 14-12-2020 09:27 ص

بعد اقتحام المنطقة

طولكرم .. إصابتان برصاص الاحتلال في شويكة

ح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الحي، احداهما طفل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم، بحسب ما أفاد مستشفى طولكرم الحكومي.

ولفت بأنه تعامل مع إصابتين من ضاحية شويكة بالرصاص الحي في الركبة، لطفل (15 عاما)، وشاب (18 عاما)، إضافة لإصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

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المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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