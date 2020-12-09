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الأربعاء، 09-12-2020 07:02 ص

من سجون الاحتلال

طولكرم.. الإفراج عن أسيرين بعد انتهاء مدة محكوميتهما

ح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال ، مساء أمس الثلاثاء، عن أسيرين من طولكرم في فلسطين، بعد انتهاء مدة محكوميتهما .

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وأكد مدير نادي الأسير في طولكرم، إبراهيم النمر، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير، فايز محمد علي أبو صفيرة (46 عاماً) من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16 عاماً) وهو من مخيم طولكرم.

كما تم الإفراج عن الأسير زاهر محمود غانم من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (18 عاماً) من سجن النقب.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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