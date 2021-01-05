طولكرم .. فلسطينيان في قبضة قوات الاحتلال

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من طولكرم أحدهما أسير محرر.
وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد اسماعيل أبو ليفة (46 عاما) من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عاما) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.
المصدر : وفا
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