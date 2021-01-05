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الثلاثاء، 05-01-2021 08:10 ص

أحدهما أسير محرر

طولكرم .. فلسطينيان في قبضة قوات الاحتلال

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من طولكرم أحدهما أسير محرر.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد اسماعيل أبو ليفة (46 عاما) من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عاما) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

 

المصدر : وفا 

 

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