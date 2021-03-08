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الإثنين، 08-03-2021 03:51 م

طولكرم .. مصرع مواطن بحادث سير في بلدة عنبتا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي مواطن (74 عاما) من خربة خميش بكفر اللبد شرق طولكرم، مصرعه، اليوم الإثنين، بحادث سير شرق المدينة.

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وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة عنبتا- دوار بلعا شرق مدينة طولكرم، نتج عنه وفاة مواطن.


وأوضح أن الشرطة تحفظت على سائق المركبة بمديرية طولكرم، وأن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

 

المصدر : وفا 

 

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