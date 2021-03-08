طولكرم .. مصرع مواطن بحادث سير في بلدة عنبتا

الوكيل الإخباري - لقي مواطن (74 عاما) من خربة خميش بكفر اللبد شرق طولكرم، مصرعه، اليوم الإثنين، بحادث سير شرق المدينة.

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وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة عنبتا- دوار بلعا شرق مدينة طولكرم، نتج عنه وفاة مواطن.



وأوضح أن الشرطة تحفظت على سائق المركبة بمديرية طولكرم، وأن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر : وفا

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