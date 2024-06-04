طولكرم: وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- أكد مشاركون في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دعم المعتقلين، وإسنادهم في ظل الانتهاكات التعسفية التي تمارس بحقهم في سجون الاحتلال، لا سيما سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى.

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وطالب الفلسطينيون المعتصمون خلال وقفتهم أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين والمعتقلات، وتوفير الحماية لهم، حيث استشهد العشرات منهم، بسبب التعذيب والإهمال الطبي، مرددين الهتافات الوطنية الداعمة لهم، والمؤكدة على حريتهم.



وقال نائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، إن هذا الاعتصام الجماهيري هو يوم وطني لنصرة الفلسطينيين المعتقلين في جميع محافظات الوطن، وتضامنا معهم، في ظل ما يتعرضون له من مضايقات سواء تنكيل، أو ضرب، أو تعذيب، أو عقاب جماعي، من قبل إدارة مصلحة السجون، وبتعليمات من المتطرف بن غفير.



وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لتدويل قضيتهم، ورفعها لمحكمة الجنائية الدولية، والضغط نحو تحقيق حريتهم، وإنقاذ حياتهم.



