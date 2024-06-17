طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 50 على غزة في أول أيام العيد

الوكيل الاخباري- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الامارات تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي ال50 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة في منطقة دير البلح وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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واشتملت عملية الإسقاط على طرود تحتوي على مواد إغاثية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناته.



وتمت عملية الإسقاط بطائرة «C17» تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها في قطاع غزة عبر طائرة «C17» حملت 38 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذُ انطلاق عملية «طيور الخير» 3382 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.



وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر عملية طيور الخير نحو 3752 طناً من المساعدات.



وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

