عائلة بغزة تتبرع بقرنيتي فقيدهم الطفل

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عائلة أبو قاسم بادرت اليوم الثلاثاء بالتبرع بقرنتي طفلهم الفقيد.

اضافة اعلان



وأكدت الوزارة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن العائلة تبرعت بقرنتي فقيدهم الطفل سمير أحمد أبو قاسم (5 أعوام) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار".



وأطلقت وزارة الصحة بغزة أواخر أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.



وحثت الوزارة الفلسطينيين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين، تحت اسم "ومن أحياها".



ووفق أرقام رسمية؛ فإن هناك 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات.

صفا