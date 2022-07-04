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الإثنين، 04-07-2022 07:49 م

عائلة شيرين أبو عاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي

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الوكيل الاخباري - نددت عائلة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الاثنين، بنتائج تحقيق أميركي أشار إلى أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها.

وجاءت إدانة العائلة بعيد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خبراء إسرائيليين، وليس أميركيين، أخضعوا الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة في 11 أيار/مايو لـ"اختبار بالستي".

وأصدرت العائلة بيانا بالإنجليزية جاء فيه "بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية اليوم 4 تموز/يوليو بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أميركية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر".

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