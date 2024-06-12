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الأربعاء، 12-06-2024 06:52 م

عاجل تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرد الذي قدمته حماس أمس الثلاثاء للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة التي كنا نترقب حيث لم تقل نعم.

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وأضاف بلينكن أن هناك فجوات في مواقف الطرفين يمكن جسرها لكن ذلك لا يعني أنه سيتم جسرها فعلا.


وأشار إلى أنه كان بالإمكان التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة قبل 12 يوما لكن ذلك لم يحدث لأن حماس لم ترد بنعم.


وتابع بلينكن أن الجميع وافقوا على مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن بينما لم توافق حماس بعد.


وبيّن أن مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس ذاتها يوم 6 من أيار الماضي.


وأوضح أن الوقت حان لوقف كل هذا الجدال والتقدم للأمام ثم الرجوع إلى الخلف لبدء وقف إطلاق النار.


وشدد على أن مقترح الصفقة الحالي هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

 




 

 


 

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