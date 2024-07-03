عاجل تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

الوكيل الإخباري - قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) إن الوسطاء (مصر وقطر) قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وسوف تقوم تل أبيب بدراسته.

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جاء ذلك وفق بيان للموساد، نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، مساء الأربعاء.



من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدرس رد حماس وسيرد على الوسطاء.



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنه "لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم، وهناك أرضية للمفاوضات".



وأضافت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس لبحث رد حماس على مقترح صفقة التبادل.



بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.



ومن جانب آخر، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين "لن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى".