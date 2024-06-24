عاجل خبير عسكري يكشف سر قوة صاروخ المقاومة الجديد "السهم الأحمر"

الوكيل الإخباري - قال الخبير العسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي إن صاروخ "السهم الأحمر" -الذي قالت المقاومة إنه دخل الخدمة مؤخرا- يمثل إضافة نوعية، لأنه يساعد على ضرب آليات ومدرعات من مسافة تصل إلى 4 كيلومترات.

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ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر استهداف آلية هندسية من طراز "أوفيك" بصاروخ موجه من طراز "السهم الأحمر" في تل زعرب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأضاف الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة– أن هذا النوع من الصواريخ هو من الجيل الثاني، وأنه يمتلك قدرة عالية على ضرب الآليات والمدرعات.



ورجح الفلاحي أن يكون الكشف عن هذا الصاروخ مؤشرا على امتلاك المقاومة مزيدا من الأسلحة القادرة على ضرب المدرعات، قائلا إن التوقيت يعكس استراتيجية المقاومة لضرب القطعات العسكرية من مسافات بعيدة.



وأضاف "هذا الصاروخ الحراري يعمل سلكيا، وله قدرة عالية على إصابة الأهداف من مسافات تتراوح بين 3 و4 كيلومترات"، مؤكدا أن العملية التي نفذتها المقاومة تدحض حديث جيش الاحتلال عن دنو إعلان نصره على كتائب القسام.



وقال الفلاحي إن عملية اليوم تؤكد أن الواقع مختلف تماما عما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة جيشه.



وتم تصنيع الصاروخ عام 1980، واستخدم في حرب البوسنة والهرسك، ويزن 25 كيلوغراما، وفق الفلاحي.