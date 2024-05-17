عاجل صورة - سقوط صاروخ إسرائيلي في مستوطنة بغلاف غزة بطريق الخطأ

الوكيل الاخباري - سقط صاروخ لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة ياتيد بغلاف غزة، وفتح جيش الاحتلال تحقيقا في الحادثة.

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وعثر مستوطنون في ياتيد على الصاروخ غير المنفجر في ساحة أحد المنازل في المستوطنة، وقالت قوات الاحتلال؛ إن لا داعي للخوف، وإنها تعمل على إزالة الذخيرة غير المنفجرة.



وقال مجلس إشكول الإقليمي؛ إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الصاروخ الذي يعود إلى سلاح الطيران في قوات الاحتلال.



وأضاف المجلس: "يقوم المتخصصون بتقييم الوضع في الموقع، وبناء على ذلك سيتم إعطاء تعليمات لسكان المستوطنة الذين يعيشون بالقرب من موقع السقوط. إذا لزم الأمر ، سيتم إصدار تحديث آخر ".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم العثور على قنبلة غير منفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة موشاف ياتيد، وسيتم جمع الذخائر من طرف قوات الجيش، وليس هناك خوف من وقوع حادث أمني، ويجري التحقيق في الحادث".



