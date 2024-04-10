عاجل كشف تفاصيل اغتيال 3 من أبناء رئيس مكتب حماس وأول تعليق من هنية

الوكيل الإخباري- افاد مراسل الجزيرة ان الاحتلال اغتال ٣ من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر .

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وفي اول تعليق له قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية " أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد .. أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة"

واضاف هنية بتصريحات للجزيرة :" أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع .. كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم"

وتابع :" ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم .. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا"