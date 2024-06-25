الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 09:38 م

عاجل مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

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الوكيل الإخباري - حصلت الجزيرة على مقاطع مسربة من كاميرا تم تركيبها على كلب بوليسي تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية في بيتها بجباليا شمالي القطاع.

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وتظهر الصور اعتداء شرسا دام مطولا على المرأة المسنة من قبل الكلب المرافق لقوة الاحتلال تسبب لها في نزيف وكسور.


وقالت المسنة الفلسطينية للجزيرة إنها تعرضت للاعتداء أثناء نومها في بيتها وتعرضت للنهش وكسور.

 

 




 

 


 

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