الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل يحتسي قهوة ويطلق قذيفة.. مشهد لعنصر من سرايا القدس يغزو المنصات

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الثلاثاء، 04-06-2024 08:25 م

عاجل يحتسي قهوة ويطلق قذيفة.. مشهد لعنصر من سرايا القدس يغزو المنصات

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الوكيل الإخباري - "قهوة الصباح لنا.. وصاروخ للأعداء" بهذه العبارة علق أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لأحد عناصر سرايا القدس خلال استهدافه قوات الاحتلال في مخيم جباليا.

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وفي التفاصيل، تظهر مشاهد بثتها سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– لأحد عناصرها وهو يحتسي قهوة الصباح، واضعا رجلا على رجل ويضرب بقذائف الهاون والطيران الإسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف.

الفيديو غزا منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من النشطاء معه، وعلق أحدهم بالقول "الشباب تفطر وتتغدى وتتعشى وهي تضرب هاون".

بينما وصف آخرون المشهد بعبارة "أحلى صباحية من أرض غزة" مشيرا إلى أن عنصر سرايا القدس، يظهر وهو يحتسي قهوة الصباح في أريحية ويقصف عدوه بقذائف الهاون في الوقت ذاته.

في حين سخر بعض النشطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، وقارنوا بين عناصر المقاومة التي تواجه الموت بكل رباطة جأش وهدوء بال، أو كما قال أحدهم "بقذيفة الهاون وكأس قهوة وقعدة رجل على رجل" عكس جنود الاحتلال الذين يحتمون داخل أقوى المدرعات.

ويذكر أن سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– كشفت في وقت سابق عن مجمل عمليات مقاتليها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال توغله بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، قبل انسحابه.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في بيان له إنهاء عمليته العسكرية في جباليا، والتي استمرت 20 يوما قُتل خلالها 10 جنود، وفق إحصائية الجيش المعلنة، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للقتلى والجرحى، في ظل ضراوة المعارك وما تؤشر له الفيديوهات التي بثتها فصائل المقاومة.

 


 

الجزيرة

 




 

 


 

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