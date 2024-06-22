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السبت، 22-06-2024 04:59 م

عالم سياسة أميركي: حماس تنتصر وإستراتيجية إسرائيل فاشلة

حماس


 الوكيل الاخباري - نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية مقالا قال إن إسرائيل، وبعد 9 أشهر من حربها الجوية والبرية في غزة، لم تهزم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أنها ليست على وشك هزيمتها، بل على العكس من ذلك فقد أصبحت حماس أقوى مما كانت عليه قبل هجوم طوفان الأقصى.

وأوضح المقال الذي كتبه روبرت بيب، وهو عالم سياسة أميركي يحاضر في شؤون الأمن الوطني والدولي، أن العيب الرئيسي في إستراتيجية إسرائيل ليس فشل التكتيكات أو فرض قيود سياسية وأخلاقية على القوة العسكرية، بل هو الفشل الشامل والصارخ في فهم مصادر قوة حماس.

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